Frutta bollita in uno sciroppo zuccherino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutta bollita in uno sciroppo zuccherino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANDITA

Significato/Curiosita : Frutta bollita in uno sciroppo zuccherino

Allo sciroppo se viene comunque pastorizzato o mantenuto a ph uguale o inferiore a 4,5 in modo da contrastare la formazione di botulino. lo sciroppo semplice...

("zucchero"). i prodotti ottenuti mediante canditura si chiamano canditi o frutta candita. nel processo di canditura, per osmosi viene ridotto il contenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con frutta; bollita; sciroppo; zuccherino; Se è di Cremona si fa con senape e frutta candita; Sgradevole come la frutta acerba; Togliere la scorza alla frutta ; frutta che si lava ma non si sbuccia; Lo è la ribollita toscana; Un piatto come la ribollita toscana; Vivanda di carne bollita ; Firenze : ribollita = Trieste : x; sciroppo bianco molto dolce al sapore di mandorla; Dolce sciroppo estivo; Frutto cotto nello sciroppo ; Un liquido sciroppo so; Piante del Nord America dalla cui linfa si ricava uno sciroppo zuccherino ; Rivestimento zuccherino che può ricoprire torte; Sciroppo zuccherino ; Sgradevolmente zuccherino ; Cerca nelle Definizioni