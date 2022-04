Forza impulsiva e determinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forza impulsiva e determinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPETO

Motivo per il quale è noto come la "forza portante perfetta". nel corso della storia il suo ruolo diventa determinate ai fini della trama, in quanto aiuta...

Di "dissanguamento graduale" dell'esercito francese. malgrado l'iniziale impeto, l'attacco tedesco tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo fu smorzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con forza; impulsiva; determinata; È forza ta per le auto in sosta vietata; La forza di ripetersi e continuare; forza esercitata dal movimento dell acqua; Furto per strada eseguito con la forza ; impulsiva , irascibile; Luogo in cui vive una determinata specie animale; La forma più antica di una determinata parola; Il complesso degli animali d una determinata regione; Risoluta, determinata ; Cerca nelle Definizioni