La definizione e la soluzione di: Fiume canadese di 764 km che nasce nell Ontario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WINNIPEG

Significato/Curiosita : Fiume canadese di 764 km che nasce nell ontario

Winnipeg (IPA: ['wnpg]; ) è la capitale e la città più popolosa della provincia canadese del Manitoba, possedendo oltre la metà della popolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

