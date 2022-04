Un esagerato che fa rima con cattivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esagerato che fa rima con cattivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECCESSIVO

Significato/Curiosita : Un esagerato che fa rima con cattivo

-a, dengue dengosu, -a, dengu (persona che si lamenta eccessivamente senza necessità, lamento esagerato e fittizio; voce di origine onomatopeica) descansar...

L'eccessiva sonnolenza diurna (esd) è un sintomo medico che consiste in una sonnolenza ostinata, spesso accompagnata da una generale mancanza di energia...

