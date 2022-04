L eliminazione di suoni all inizio di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eliminazione di suoni all inizio di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AFERESI

Significato/Curiosita : L eliminazione di suoni all inizio di una parola

Rappresentavano suoni diversi, e la scelta dell'una o dell'altra rispondeva solo a criteri estetici determinati dalla posizione della lettera nella parola, come...

(doc), su fidas.it. registro nazionale aferesi terapeutica, su aferesi.it. esempi di malattie curate mediante aferesi terapeutica, su trasfusionalepescara... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

