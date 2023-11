La definizione e la soluzione di: Dotato di una doppia funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DUPLICE

Significato/Curiosita : Dotato di una doppia funzione

In matematica, le funzioni iperboliche costituiscono una famiglia di funzioni elementari dotate di alcune proprietà analoghe a corrispondenti proprietà... In matematica, leiperboliche costituisconofamigliaelementarialcune proprietà analoghe a corrispondenti proprietà... La Duplice alleanza, o Alleanza austro-tedesca, fu un patto militare difensivo firmato nel 1879 a Vienna da Germania e Austria-Ungheria, motivato dal pericolo di un attacco della Russia ad una delle due potenze. Fu il primo accordo permanente concluso in tempo di pace tra due grandi potenze dalla fine dell’Ancien Régime. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dotato di una doppia funzione : dotato; doppia; funzione; dotato dei requisiti; Natante dotato di reti; Tamburello dotato di sonagli; dotato di poteri magici; Ben dotato vocalmente; dotato di senso dell umorismo; La hanno doppia molti supereroi; Un esperto di partita doppia abbreviazione; Può esser doppia di bronzo e di tolla; Strumento ad ancia doppia ; Rasoio a doppia azione; Ha la struttura a doppia elica; Messo in funzione ; Suggestiva funzione ; Resta aperto durante la funzione religiosa; In matematica è un vettore di una funzione scalare; Il piano in cui è nulla la funzione d onda; In funzione come un automobile;

Cerca altre Definizioni