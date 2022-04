Dare in dono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare in dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGALARE

Significato/Curiosita : Dare in dono

La locuzione economia del dono (in inglese gift economy), o cultura del dono, indica un sistema economico fondato sul valore d'uso degli oggetti e dei...

Gennaio dal generale fructuoso rivera, capo dei colorados, che voleva regalare alcune terre alla legione italiana. si cercò di far finire l'assedio: si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con dare; dono; Guardare insistentemente; Mandare via ogni sospetto; Andare pianissimo: a __; Li fa il cantante per scaldare la voce; Abbandono , ritiro, rinuncia; Abbandono di un obiettivo o di un diritto; Rovina o abbandono completo; Cadono nel cielo il 10 agosto, circa 100 ogni ora; Cerca nelle Definizioni