Così trasparente che si vede attraverso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così trasparente che si vede attraverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIAFANO

Significato/Curiosita : Cosi trasparente che si vede attraverso

Alcune versioni di bsd implementano tproxy (proxy trasparente) che effettua una intercettazione trasparente a livello di ip (livello 3 della pila iso/osi)...

Appartenente alla famiglia dei spirochaetaceae, gram negativo, dal corpo diafano, quasi trasparente, che termina con flagelli. è l'agente eziologico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con così; trasparente; vede; attraverso; così sono anche dette le violette; così si definisce un cielo grigio e perlopiù tetro; È così chiamato l ordine del cameriere in cucina; così è chiamata l università delle belle arti; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci; Tessuto trasparente sulla superficie dell occhio; Incorporeo, trasparente ; Tessuto trasparente ; È detta il belvede re della Sicilia; Possono vede rla solamente i mattinieri; Il chimico svede se che formulò la teoria della dissociazione elettrolitica; Prevede la meditazione e la contemplazione; Ne soffre chi viaggia attraverso fusi orari ing; Galleria scavata attraverso una montagna; Gruppo di viaggiatori attraverso zone disagevoli; Il potere politico esercitato attraverso la TV; Cerca nelle Definizioni