La corsa col testimone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corsa col testimone.

Soluzione 9 lettere : STAFFETTA

Significato/Curiosita : La corsa col testimone

Regolare del testimone è regolato dal fatto che deve avvenire all'interno di precisi percorsi di gara. il regolamento prevede che il testimone che gli atleti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi staffetta (disambigua). la staffetta è una variante a squadre di competizioni sportive singolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

