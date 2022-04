Contenitori di alluminio per bibite gassate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitori di alluminio per bibite gassate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTINE

Significato/Curiosita : Contenitori di alluminio per bibite gassate

Applicati sempre tramite aggraffatura. la lattina di alluminio, generalmente utilizzata per le bibite o i prodotti spray, è composta da due soli pezzi;...

Commons contiene immagini o altri file su lattina lattine, su ilbarattolo.org. la dimensione delle lattine: l'origine dei 33c l, su www.theguardian.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con contenitori; alluminio; bibite; gassate; I contenitori ... con cui si misura il petrolio; contenitori per marmellate e sottaceti; Grossi contenitori per vino... o petrolio; contenitori di vimini; Quello del dentifricio è di alluminio o plastica; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Lo sono tungsteno e alluminio ; Simbolo dell alluminio ; Ortaggio per le bibite ACE; Sigla per bibite multi vitaminiche; La sigla delle bibite multivitaminiche; Rivendite di bibite in mezzo alle piazze; Marca svizzera di bibite gassate di gusto fruttato; Cerca nelle Definizioni