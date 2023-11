La definizione e la soluzione di: Coniglio grigio con l accento sulla A. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINCILLÀ

Significato/Curiosita : Coniglio grigio con l accento sulla a

Cortometraggio candidato all'oscar a wild hare (1940) del regista tex avery. bugs è un coniglio antropomorfo grigio e bianco famoso per la sua personalità... Cortometraggio candidato all'oscarwild hare (1940) del regista tex avery. bugs è unantropomorfoe bianco famoso per la sua personalità... I cincillà o cincìglie (Chinchilla Bennett, 1829) sono un genere di roditori originari del Sud America; più precisamente vengono dalla zona delle Ande. Una volta venivano cacciati o allevati (ha rischiato l'estinzione) per la loro pelliccia, mentre adesso è diventato un animale da compagnia, ma sono presenti in natura ancora dei nuclei familiari allo stato brado. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Coniglio grigio con l accento sulla A : coniglio; grigio; accento; sulla; Lo è il coniglio Harvey in un famoso film; Pelliccia di coniglio ; Una sosia del coniglio ; Su Radio 2 va in onda quello del coniglio ; Il coniglio del pellicciaio; È simile al coniglio ; Tenue tonalità di grigio ; La coppia in grigio ; grigio scuro metallizzato; Uno sgradevole carnivoro dal mantello grigio giallognolo; grigio scuro; Buon vino nero o grigio ; Inespressiva spenta priva di accento ; Una croce con l accento ; Priva di accento ; Lo è l accento non acuto; Cambia a seconda dell accento del parlante; In linguistica carenza di accento ; Un docufilm del 2019 sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria; Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi; Il grande canale sulla via delle Indie; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro;

Cerca altre Definizioni