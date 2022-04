Un composto metallico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un composto metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSSIDO

Significato/Curiosita : Un composto metallico

Possa comprendere se abbiano davvero carattere metallico o meno; se ne presume il carattere metallico sulla base di calcoli teorici. per esempio si ipotizza...

Dell'elemento. ad esempio na2o è un ossido basico e secondo la nomenclatura iupac sarà chiamato semplicemente ossido di disodio. se invece l'elemento ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con composto; metallico; composto presente nel veleno di molti serpenti; Ha composto Danze Ungheresi; Divisione in parole distinte delle parti di un vocabolo composto ; Il composto chimico analogo all anidride; Piano metallico su cui il fabbro batte; Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci; Oggetto metallico utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarcazione; Sostituì il denaro metallico ; Cerca nelle Definizioni