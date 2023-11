La definizione e la soluzione di: Come un giornale stampato regolarmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERIODICO

Significato/Curiosita : Come un giornale stampato regolarmente

Un periodico (dal latino periodicu[m], e dal greco antico ped, periodikós, a sua volta da ped, períodos, "periodo") è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

