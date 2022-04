Colore tra il rosa e il viola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colore tra il rosa e il viola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LILLA

Significato/Curiosita : Colore tra il rosa e il viola

Considerato un colore caldo. i confini tra rosa, fucsia e viola sfumano l'uno nell'altro, come avviene sempre per i colori che si distinguono per una tonalità...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lille (disambigua). lilla (in francese lille, afi: /lil/; in piccardo lile) è una città della francia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con colore; rosa; viola; Il colore ... dell ammonizione; Il colore del conto senza debiti; Il lucido incolore ; Il colore dei tessuti; Si recitano nel rosa rio; La si dà a qualcuno battendolo clamorosa mente; Fiori rosa , bianchi o rossi simili ai rododendri; L Eco del Nome della rosa ; viola ceo in volto; Colpisce chi la viola ; Rampicante decorativo con grappoli di fiori viola ; C è quello viola in un film di Steven Spielberg; Cerca nelle Definizioni