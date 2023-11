Città francese che dà il nome a un sapone

tradizionale prodotto con oli vegetali nella zona attornomarsiglia, in francia,circa 600 anni.di marsiglia deriva dal...

Marsiglia (in francese: Marseille [ma.sj()], in provenzale: Marselha o Marsiho, in latino: Massilia o Massalia; in greco: assaa o asaa) è la più grande città della Francia meridionale, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, oltre che il primo porto della Francia, del Mediterraneo e quarto a livello europeo. Fondata dai Greci durante l'Antichità, seconda città per numero di abitanti, è una delle più antiche città francesi. Considerando il numero di abitanti della sola municipalità risulta la seconda città della Francia, dopo Parigi. La sua area metropolitana, con 1 895 600 abitanti, è anche la terza della Francia dopo quella di Lione.