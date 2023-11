La definizione e la soluzione di: Città del sud Italia di tartufi e gelato: Pizzo __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALABRO

Significato/Curiosita : Citta del sud italia di tartufi e gelato: pizzo

è conosciuto per la produzione del tartufo di pizzo e per la storica tradizione gelatiera, tanto da essere chiamato la città del gelato.[2] pizzo è un... conosciuto per la produzioneper la storica tradizione gelatiera, tanto da essere chiamato la.[2]un... La Calabria ( AFI : /ka'labrja/; Calabria in calabrese, aaßa (Kalavrìa) in grecanico, Kalabrì in arbëresh, Calabria in occitano), ufficialmente Regione Calabria, è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 1 833 973 abitanti, con capoluogo Catanzaro. L'unico confine regionale si trova a nord, con la Basilicata, a sud-ovest lo stretto di Messina, la separa dalla Sicilia, ed è bagnata a est dal mar Ionio e a ovest dal mar Tirreno. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Città del sud Italia di tartufi e gelato: Pizzo __ : città; italia; tartufi; gelato; pizzo; città indonesiana; Appesta le città industriali; Una due posti da città ; La città sede dell Olivetti; La cosiddetta città Bianca della Puglia; I nativi d una città dalmata; Una zona dell italia spesso citata dal meteo; Le Due di uno storico Stato dell italia risorgimentale; Fernanda: fece conoscere in italia le opere di Kerouac; Molti visitano l italia ; Fernanda la traduttrice che fece conoscere in italia le opere di Kerouac; Ha vinto come l italia quattro Mondiali di calcio; Città umbra nota per i tartufi neri; È un gran peso se si tratta di tartufi ; La città piemontese dei tartufi ; Località umbra nota per i tartufi neri; Si ricorda per i tartufi ; Ice= gelato ; Lo si lecca se è gelato ; Dolce di frutta con gelato e panna montata; gelato a base d uova e uva passa; gelato a base di uova e di uva passa; Ricopre il gelato tartufo; Il pizzo di Burano; Il gruppo montuoso con pizzo Palù e pizzo Zupó; Guarnizione di pizzo ; Le Alpi con il pizzo Coca; Un alto pizzo del Bernina; Animali con il pizzo ;

Cerca altre Definizioni