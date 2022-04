Si chiede umilmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede umilmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERDONO

Significato/Curiosita : Si chiede umilmente

Mentre tutti credono che babette li userà per tornare in francia ella chiede umilmente di poter dedicare un pranzo alla memoria per i 100 anni dalla nascita...

il perdono è la cessazione del sentimento di risentimento nei confronti...

