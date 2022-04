Chiamata innata verso una scelta di vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamata innata verso una scelta di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VOCAZIONE

Significato/Curiosita : Chiamata innata verso una scelta di vita

Un agente microbico nell'organismo stimola l'immunità innata che a sua volta (mentre cerca di distruggere il patogeno) attiva la risposta adattiva anche...

Disambiguazione – se stai cercando l'album di enzo carella, vedi vocazione (album). la vocazione è una particolare sensibilità verso un tipo di vita, un'attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

