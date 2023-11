La definizione e la soluzione di: Il Bartolomeo dell omonima Cappella bergamasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLEONI

Altre risposte alla domanda : Il Bartolomeo dell omonima Cappella bergamasca : bartolomeo; omonima; cappella; bergamasca; bartolomeo per i suoi amici; Le vittime della notte di San bartolomeo del 1572; Un bartolomeo condottiero; bartolomeo in famiglia; bartolomeo che fu un celebre navigatore; Furono trucidati la notte di san bartolomeo ; Dramma in un atto di Luigi Pirandello basato sull omonima novella del 1910; L Arnoldo fondatore dell omonima casa editrice; Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina; Noto prodotto dell omonima zona della Francia; Casa di moda romana fondata dall omonima Fernanda; Quella cornuta colpisce l omonima graminacea; Targa della città della cappella degli Scrovegni; Il capoluogo lombardo con la cappella Colleoni; Famosa cappella vaticana; Tra i suoi più grandi capolavori ci sono il disegno della cupola di San Pietro e gli affreschi alla cappella Sistina; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Affrescò la cappella Sistina; Tifano per una squadra bergamasca ; La squadra bergamasca ; La maschera bergamasca ; Nella bergamasca ; Tifosi di una squadra bergamasca ;

