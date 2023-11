La definizione e la soluzione di: Antica cottura molto lenta per il manzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRASATO

Significato/Curiosita : Antica cottura molto lenta per il manzo

Del wisconsin prevede anche la cottura lenta nella birra (generalmente pilsner) con burro e cipolle, e una seconda cottura alla griglia. ^ (de) braten -... Il brasato è una carne (o più raramente un pesce) cotta lentamente in poco liquido di cottura, spesso costituito da vino o brodo aromatizzati con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

