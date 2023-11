La definizione e la soluzione di: Affaticato nel respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFANNATO

Significato/Curiosita : Affaticato nel respiro

Alla conquista di questa regione, dopo l'affaticato salire e discendere e risalire del cammino montuoso, respirò discendendo verso questo minuscolo altipiano... Il Bulldog inglese è una razza canina riconosciuta, di tipo molossoide e taglia media originario dell'Inghilterra, inserito nel Gruppo 2 della F.C.I. - Federazione Cinofila Internazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Affaticato nel respiro : affaticato; respiro; Lo è di sudore la fronte dell affaticato ; Chi sbuffa come questa è affaticato ; affaticato , sfiancato; Giova a chi è affaticato per lo studio; Così sono i lineamenti dell affaticato ; Diresse il film Fino all ultimo respiro ; È causa di un respiro sibilante; Mozza il respiro ; Una terapia alternativa basata sul respiro ; Complica il respiro ; Difficoltà di respiro anche nota come dispnea;

