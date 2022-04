Abbreviazione di parole usando le iniziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione di parole usando le iniziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMO

Significato/Curiosita : Abbreviazione di parole usando le iniziali

Durante gli anni settanta di scrivere parole composte o frasi unendo tutte le parole tra loro, ma lasciando le loro iniziali maiuscole. il nome deriva...

acronimo sia una sigla, mentre radar (radio detection and ranging) è un acronimo ma non è una sigla. d'altra parte, non tutte le sigle sono acronimi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con abbreviazione; parole; usando; iniziali; abbreviazione convenzionale; Codice di Procedura Militare Religione abbreviazione ; Un abbreviazione degli indici; Comanda il plotone abbreviazione ; Cantare velocemente usando parole in rima; È il dono di chi sa usare poche, chiare parole ; Come delle parole prudenti e ponderate; Vinsero Sanremo con Fiumi di parole ; Cantare velocemente usando parole in rima; usando le si accorciano; Si accende usando l acqua; Si dilatano annusando ; iniziali di Oberdan; L attore Atkinson iniziali ; iniziali della Colò; iniziali di un Muccino; Cerca nelle Definizioni