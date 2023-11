La definizione e la soluzione di: Quello dell Assunta si disputa il 16 agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosita : Quello dell assunta si disputa il 16 agosto

il periodo in cui si disputa (solitamente nel mese di novembre) il torneo si svolge spesso in sedi che vantano dei campi indoor. dal 2009 al 2020 il torneo... periodo in cui(solitamente nel mese di novembre)torneosvolge spesso in sedi che vantano dei campi indoor. dal 2009 al 2020torneo... Il Palio di Siena è una competizione fra le diciassette Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

