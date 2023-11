La definizione e la soluzione di: C è anche l arcaica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosita : C e anche l arcaica

Greca arcaica comprende il vii e il vi secolo a.c. il primo è un periodo di innovazioni ed esperimenti etichettato con il termine "orientalizzante" e comprendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è anche l arcaica : anche; arcaica; Lo è diventato anche Elton John; Sono detti anche acagiù; C è anche quella a pressione; È detto anche gattopardo americano; Riceve anche il Vipacco; Fioriscono anche in vaso; Verso della poesia latina arcaica ; C è anche l arcaica ; C è anche l arcaica ;

Cerca altre Definizioni