Veniva colpito da scomunica - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ERESIARCA

Significato/Curiosita : Veniva colpito da scomunica

Matilde di canossa, affinché gli togliesse la scomunica e quindi ripristinasse il dovere di obbedienza da parte dei suoi sudditi, già sollevati contro...

eresiarca è il fondatore o il capo di una eresia, la quale quasi sempre da lui prende il nome. tale termine è usato generalmente in contesti riguardanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

