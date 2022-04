La valle tedesca con resti di uomini preistorici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La valle tedesca con resti di uomini preistorici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NEANDERTAL

Significato/Curiosita : La valle tedesca con resti di uomini preistorici

Costituiscono i resti più antichi di strumenti preistorici in europa. non sono ancora presenti strumenti bifacciali. in europa ritrovamenti di utensili bifacciali...

I 200 000 e i 40 000 anni fa. prende il nome dalla valle di neander (neandertal) presso düsseldorf in germania, dove vennero ritrovati i primi resti fossili...

