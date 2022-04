Una sostanza che favorisce l accensione d una miscela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sostanza che favorisce l accensione d una miscela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : COMBURENTE

Significato/Curiosita : Una sostanza che favorisce l accensione d una miscela

Fluere che significa flusso o fluire), in forma di fluorite, venne descritto nel 1529 da georg agricola per il suo uso come sostanza che favorisce la fusione...

Combustibile + comburente energia + prodotti il comburente più comune è l'ossigeno dell'aria, ma anche altre sostanze possono comportarsi da comburenti: perossidisolfato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

