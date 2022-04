Uccelli notturni o donne vanitose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli notturni o donne vanitose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIVETTE

Significato/Curiosita : Uccelli notturni o donne vanitose

Dall'antichità, sosteneva che il canto di alcuni uccelli (l'upupa, la civetta, il gufo, l'usignolo) portasse sfortuna. uccello di passo si dice di chi ha un carattere...

Italia, civette addomesticate venivano usate per cacciare roditori e insetti in casa e in giardino. più comune era l’utilizzo delle civette nella cosiddetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

