Tutt altro che genuino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che genuino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARTEFATTO

Significato/Curiosita : Tutt altro che genuino

Nessuna esperienza, in più la sua relazione sentimentale si rivela tutt'altro che solida. decide di dare la bambina in adozione, ricredendosi immediatamente...

artefatto – disturbo in un segnale o in un'immagine. artefatto di compressione – effetto di disturbo su un'immagine derivante da una compressione dei dati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Un po di tutt o in pentola; Addormenta... ma non del tutt o; Tale è il concilio al quale prendono parte tutt i i vescovi; Capo di abbigliamento adatto a tutt i; Si chiede ad un altro utente di Facebook; Trasferitosi da un altro Paese; L Asia Minore, con un altro nome; altro nome con cui è noto il pesce ippoglosso; genuino , non contraffatto; Sincero e genuino , come un gesto o un atto; Tale è un carattere genuino e ruspante; Autentico, genuino ;