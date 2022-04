Toglie i dubbi all arbitro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toglie i dubbi all arbitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Toglie i dubbi all arbitro

Fino al 90°, così si va avanti a oltranza. i due tempi supplementari riservano poche emozioni: sacchi non toglie roberto baggio, ma mette evani per dino...

var – dipartimento francese var – fiume francese var – villaggio iraniano nella regione dello azarbaijan occidentale var – fiume romeno, affluente di sinistra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con toglie; dubbi; arbitro; toglie re la scorza alla frutta; Il dispositivo che serve a toglie re il ghiaccio dal frigorifero; Lo toglie il dentista; A volte non si riesce a toglie rsela dalla testa; Puo esserlo un dubbi o; Non mettere in dubbi o; Lo usano i dubbi osi; Certi, indubbi ; Lo è l intervento sanzionato dall arbitro ; Lo grida l arbitro di tennis; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro ; Il quadrato con l arbitro ; Cerca nelle Definizioni