Il tasto del computer premuto a fine operazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto del computer premuto a fine operazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INVIO

Significato/Curiosita : Il tasto del computer premuto a fine operazione

Memoria del computer, di un particolare carattere, oppure l'esecuzione di un particolare comando da parte del computer. a tal fine, su ogni tasto, è presente...

Il tasto invio invio (nelle tastiere inglesi return o enter, in passato indicato raramente con immiss) è un tasto presente in quasi tutte le tastiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

