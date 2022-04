Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma

il commodore 64 (abbreviazioni diffuse: c64, c=64) è un home computer della commodore business machines inc. commercializzato dal 1982 al 1994. fu immesso...

esc-eurovision song contest festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con tasto; computer; provoca; uscita; programma; tasto sopra Canc; tasto dei registratori; Il tasto in alto a sinistra della tastiera del Pc; Un controllo al catasto ; Un simbolo sul monitor del computer ; Cosi sono detti gli errori nei programmi dei computer ; La web che invia le immagini sul computer ; Il computer ... in una mano; Si provoca stuzzicando; Quello di sfida lo lancia chi provoca ; Un uscita provoca toria fra; Lo può provoca re un improvviso tafferuglio; Così è detta l uscita dall UE della Gran Bretagna; Un uscita provocatoria fra; La suscita una barzelletta divertente; Si forma all uscita dello stadio; programma di mobilità internazionale studentesca; Un programma comico e un film di Woody Allen; Longevo programma RAI che ha avuto fra i conduttori Luca Giurato e Livia Azzardi; Noto programma di Rai 3; Cerca nelle Definizioni