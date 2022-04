Il suo numero indica velocità da jet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo numero indica velocità da jet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MACH

Significato/Curiosita : Il suo numero indica velocita da jet

Sia a 2p rad/s sia a 1 hz, dove nel primo caso si indica la velocità angolare e nel secondo il numero di rotazioni nell'unità di tempo (la frequenza appunto)...

Disambiguazione – "mach" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mach (disambigua). il numero di mach (ma) è un numero adimensionale definito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Quella dei motori dipende dal numero dei cavalli; Il numero ideale di colpi nel gioco del golf; Precede ogni numero di telefono; Il primo numero con due zeri; Conoscenze superficiali, informazioni indica tive; indica in strada il nome del negozio; Segno d interpunzione che indica pausa breve; Segnali indica tori; Un convoglio ferroviario da elevate velocità ; Permette all automobilista di impostare e mantenere una velocità ; Frecciarossa, Italo: __ ad alta velocità ; Il sistema di controllo della velocità media in autostrada;