Studia i mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia i mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OCEANOGRAFO

Significato/Curiosita : Studia i mari

Di studio le acque e la rappresentazione della loro distribuzione sul territorio; oceanografia, che studia i mari; orografia, che prende in esame i rilievi...

L'oceanografia (termine composto dalle parole greche ea ("oceano") e f ("scrivere"), detta anche "oceanologia" o "scienza del mare") è la branca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con studia; mari; studia le ossidoriduzioni; studia gli organismi vegetali; studia le analogie tra le diverse specie animali; Il Governo studia quella fiscale; Preghiera in cui si recitano 50 Ave mari a; La spezia profumata sulla pizza mari nara; Lo è il mari to per il padre della moglie; La più meridionale tra le Repubbliche mari nare; Cerca nelle Definizioni