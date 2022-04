Statue a sostegno delle travi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Statue a sostegno delle travi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDI

Significato/Curiosita : Statue a sostegno delle travi

Altri significati, vedi statua della libertà (disambigua). la statua della libertà (in inglese statue of liberty, in francese statue de la liberté), il cui...

Delle cariatidi dell'eretteo furono ancora utilizzate per la decorazione del canopo a villa adriana. le fonti riportano anche la presenza di cariatidi nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Una spettacolare serie di antiche statue cinesi; Due famose statue rinvenute nelle acque calabresi; I busti delle statue mutilate; statue senza braccia; fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria; Approvazione, sostegno ; sostegno , soccorso; Tralicci di sostegno ; Altro nome delle angurie; La ringhiera di corda delle scalette per le navi; Il colosso cinese delle telecomunicazioni; Il centro di elaborazione delle grandi aziende; Si esegue quello per fiati di Stravi nskij; Ultravi oletto sigla; L inizio... della travi ata; La fine... di Stravi nskij;