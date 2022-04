Sportivi che effettuano battute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivi che effettuano battute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PALLAVOLISTI

Significato/Curiosita : Sportivi che effettuano battute

Importante possedere una buona elevazione. solitamente la effettuano i giocatori più alti, che stanno a rete. può essere effettuata anche dalla seconda...

Spostarsi velocemente ed essere sempre efficace in campo. infine, ogni pallavolista deve avere una buona prontezza di riflessi e un ottimo affiatamento con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

