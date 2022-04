Il sistema automatico di pagamento al casello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema automatico di pagamento al casello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELEPASS

Significato/Curiosita : Il sistema automatico di pagamento al casello

Inquinanti, poiché si riducono i tempi per il ritiro e il pagamento del biglietto riducendo le code al casello. ^ all'epoca denominata prato - calenzano...

Altri significati, vedi telepass (disambigua). telepass è un marchio registrato di proprietà di atlantia s.p.a. (di cui telepass s.p.a. è licenziataria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

