Segue il sigma - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : TAU

Significato/Curiosita : Segue il sigma

La denominazione sei sigma (dal termine statistico in lingua inglese six sigma) indica un programma di gestione della qualità basato sul controllo dello...

Significati, vedi tau (disambigua). tau (t; t) è la diciannovesima lettera dell'alfabeto greco. è una consonante di tipo dentale. t {\displaystyle \tau } indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

