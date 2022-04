È sede di una famosa Accademia Militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sede di una famosa Accademia Militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MODENA

Significato/Curiosita : E sede di una famosa accademia militare

77e / 40.832625°n 14.24438°e40.832625; 14.24438 la scuola militare nunziatella di napoli, fondata il 18 novembre 1787 come reale accademia militare,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi modena (disambigua). modena (ascolta[·info], mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

