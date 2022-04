La ringhiera di corda delle scalette per le navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ringhiera di corda delle scalette per le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : TIENTIBENE

Significato/Curiosita : La ringhiera di corda delle scalette per le navi

Velieri per tenere tese le manovre fisse (sartie, stragli ecc.) attualmente viene usata nelle imbarcazioni a vela. biscaglina scaletta di corda con scalini...

Verrà smagrita, se l'imbarcazione va all'orza o se aumenta l'apparente. tientibene passamano in cavo metallico o corda. timone organo direzionale manovrabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

