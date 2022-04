Si rendono noti su uno speciale bollettino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si rendono noti su uno speciale bollettino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROTESTI

Significato/Curiosita : Si rendono noti su uno speciale bollettino

Cariche dello stato le rendono solenne omaggio. dopo aver superato l'altare della patria si continua a salire la scalinata e si incontra la statua equestre...

Protestato; sia trascorso almeno un anno dalla levata di protesto; il protestato non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno solare. la riabilitazione è concessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con rendono; noti; speciale; bollettino; Tale è il concilio al quale prendono parte tutti i vescovi; rendono storicamente identificabili gli edifici; rendono ... stanco il sano; rendono formali gli orali; La Maddalena ex velina di Striscia la noti zia; Popoli germanici noti anche come Ascomanni; Il premio d oro dato a Striscia la noti zia in TV; L insieme delle noti zie del giorno nei quotidiani; Può essere speciale o gigante; Uno speciale reparto della Polizia; Li filtra una speciale maschera; Territorio speciale nel Nord dell isola di Sumatra; bollettino del tempo; bollettino per pagamenti bancari o telematici; bollettino Speciale; Un bollettino per informare; Cerca nelle Definizioni