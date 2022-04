È pratica quella lampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È pratica quella lampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERNIERA

Significato/Curiosita : E pratica quella lampo

La guerra lampo (in tedesco blitzkrieg /'bltskik/) è una tattica militare basata sulla combinazione di meccanizzazione, potere aereo e telecomunicazioni...

La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", ma universalmente nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

pratica; quella; lampo; Chi pratica uno sport; Si pratica sul ring coi guantoni; Somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro; Uno sport pratica to al mare; quella a pressione fischia; Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945; quella di San Martino è a novembre; Sott acqua è spettacolare quella corallina; Chiusura lampo ; Un incursione lampo ; È simile al lampo ne; Chiusura lampo per zaini o giacche;