__ Pozzetto, attore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Pozzetto, attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENATO

Significato/Curiosita : __ pozzetto, attore

Renato pozzetto (milano, 14 luglio 1940) è un attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista italiano. annoverato tra i capiscuola del...

Altri significati, vedi renato (disambigua). renato è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: rené femminili: renata baschiro: rinat ceco:...

