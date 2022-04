Se è pesante, si respira a fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è pesante, si respira a fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : Se e pesante, si respira a fatica

Sonno. di lui shakespeare ci fa sapere che “russa come un cavallo” e che fa fatica a respirare. beve moltissimo ed ha una spiccata propensione ad addormentarsi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Lo è un pesante tessuto lavorato a fiorami; Caldo pesante ; pesante o angoscioso; Bevanda alcolica che aiuta dopo un pasto pesante ; Dispersione di un medicinale da respira re; respira no affannosamente; Muscolo addominale della respira zione; Sbuffa come questo chi respira affannosamente; Si percorrono a fatica ; Giova a chi è affatica to per lo studio; Si affronta a fatica ; È usato per indicare, enfatica mente, rispetto e ammirazione;