L ortaggio di chi diventa rosso per la vergogna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio di chi diventa rosso per la vergogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEPERONE

Significato/Curiosita : L ortaggio di chi diventa rosso per la vergogna

P. 625 papaccella napoletana peperone crusco peperone di pontecorvo peperone di senise peperoni di carmagnola peperone di voghera altri progetti wikiquote... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con ortaggio; diventa; rosso; vergogna; Privare della scorza un frutto o un ortaggio ; ortaggio con cui si fa il purè; ortaggio per l insalata; L ortaggio chiamato anche costa; diventa re dottore; Al plurale diventa gli; diventa ta più aspra; diventa re grandi; Si veste di rosso ; Ha un grosso battaglio; Grosso mammifero fossile affine all elefante; Un grosso animale preistorico; Umiliazione, vergogna ; Che ha timore e vergogna di ciò che è sconveniente; Indice di vergogna ; Imporpora le guance di chi si vergogna ; Cerca nelle Definizioni