Operazione per frenare l emorragia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione per frenare l emorragia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMOSTASI

Significato/Curiosita : Operazione per frenare l emorragia

Usato anche da socrate. tuttavia nemmeno quello ebbe effetto: la lenta emorragia non permise al veleno di entrare rapidamente in circolo. così, memore...

