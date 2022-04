Il monte da cui nasce l Arno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte da cui nasce l Arno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FALTERONA

Significato/Curiosita : Il monte da cui nasce l arno

La foce di circa 110 m³/s. nasce sul versante meridionale del monte falterona, e precisamente dalla sorgente di capo d'arno, nell'appennino tosco-romagnolo...

