Un luogo parrocchiale di ritrovo per i ragazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo parrocchiale di ritrovo per i ragazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORATORIO

Significato/Curiosita : Un luogo parrocchiale di ritrovo per i ragazzi

L'oratorio anche un luogo di aggregazione e di ritrovo per ragazzi. inoltre la struttura può essere utilizzata per avvenimenti culturali o di rilevanza sociale...

Un gruppo di fedeli. oratorio – nel significato moderno, edificio della comunità cristiana di aggregazione giovanile. oratorio – congregazione sorta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

