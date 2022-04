La Lega Lombarda lo sconfisse a Legnano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Lega Lombarda lo sconfisse a Legnano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BARBAROSSA

Significato/Curiosita : La lega lombarda lo sconfisse a legnano

Cominciò a diffondersi un modello politico nuovo: il comune medievale, protagonista di un ripopolamento delle città. nel 1176 la lega lombarda sconfisse le...

Disambiguazione – "barbarossa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi barbarossa (disambigua). federico i hohenstaufen, meglio noto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

