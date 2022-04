Laico che vive in convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laico che vive in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONVERSO

Significato/Curiosita : Laico che vive in convento

Carmine, con l'attiguo convento degli scolopi, venne fondata per volere del sacerdote giacomo antonio carrozzo. la costruzione del convento ebbe inizio nel 1696...

Religioso, vedi frate converso. converso (in spagnolo converso, "convertito", dal latino conversus) e la sua forma femminile conversa, in lingua spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

